Россиянам раскрыла, развивается ли диабет из-за любви к сладкому
Врач Уланкина: диабет развивается из-за нерационального питания
Нерациональное питание, вредные привычки, отсутствие спорта увеличивают риски возникновения сахарного диабета, а не любовь к сладостям. Об этом предупредила врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Она пояснила, что при переедании и нерациональном питании, присутствии в рационе быстрых углеводов, в том числе сахара и сладостей, отсутствии физической активности возникает лишний вес и, как следствие, инсулинорезистентность.
«Не видя инсулин, организм просто не может пропустить глюкозу к тканям. Глюкоза остаётся в кровеносных сосудах, повреждает их, нарушает работу многих систем и органов. Но есть и другие факторы, которые способствуют развитию болезни, — это хронический стресс, недостаток сна, курение, злоупотребление алкоголем, генетическая предрасположенность», — рассказала Уланкина в беседе с RT.
К ранним признакам диабета специалист отнесла постоянное желание спать, снижение концентрации внимания, желание съесть сладкое. Характерными симптомами заболевания также являются чувство жажды и учащённое мочеиспускание.
Уланкина уточнила, что при раннем выявлении болезнь можно успешно контролировать с помощью питания, физической активности и отказа от вредных привычек.
В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила «Москве 24», что взрослым в день нельзя употреблять больше шести чайных ложек сахара, а детям от 3 до 10 лет — достаточно и пяти.
«Но надо учитывать, что это нормы для всего сахара, в том числе и того, который мы получаем в скрытом виде. А сегодня его содержит практически любой готовый продукт: он есть в соусах, сладких йогуртах, кетчупах, майонезе, колбасе и даже в черном ржаном хлебе», — пояснила эксперт.
Снизить риск возникновения диабета могут голубика, черника, клюква, брусника, малина, а также яблоки, красный лук, жирная рыба и орехи.