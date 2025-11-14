Россиянам раскрыла, развивается ли диабет из-за любви к сладкому

14 ноября 2025, 16:16

Врач Уланкина: диабет развивается из-за нерационального питания

Фото: iStock/eternalcreative

Нерациональное питание, вредные привычки, отсутствие спорта увеличивают риски возникновения сахарного диабета, а не любовь к сладостям. Об этом предупредила врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.





Она пояснила, что при переедании и нерациональном питании, присутствии в рационе быстрых углеводов, в том числе сахара и сладостей, отсутствии физической активности возникает лишний вес и, как следствие, инсулинорезистентность.





«Не видя инсулин, организм просто не может пропустить глюкозу к тканям. Глюкоза остаётся в кровеносных сосудах, повреждает их, нарушает работу многих систем и органов. Но есть и другие факторы, которые способствуют развитию болезни, — это хронический стресс, недостаток сна, курение, злоупотребление алкоголем, генетическая предрасположенность», — рассказала Уланкина в беседе с RT.

«Но надо учитывать, что это нормы для всего сахара, в том числе и того, который мы получаем в скрытом виде. А сегодня его содержит практически любой готовый продукт: он есть в соусах, сладких йогуртах, кетчупах, майонезе, колбасе и даже в черном ржаном хлебе», — пояснила эксперт.