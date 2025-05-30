Диетолог назвала неочевидную пользу окрошки

30 мая 2025, 18:22

Диетолог Синько: окрошку лучше делать на кефире или йогурте

Фото: iStock/Nebasin

30 мая традиционно отмечается день окрошки. Это блюдо россияне особенно любят весной и летом.





Диетолог, нутрициолог Татьяна Синько в беседе с «Радио 1» заявила, что окрошка — питательное, богатое по белкам, клетчатке, витаминам и минералам блюдо.





«В окрошке в основном используются ингредиенты лёгкие, очень важно, чем вы заправляете окрошку, ведь один из популярных видов заправки — квас. И в наше время очень сложно найти квас магазинный, то есть без добавления сахара. Соответственно, блюдо уже не будет таким легким», — сказала эксперт.

«Важно, есть ли у человека какие-то нюансы, проблемы с пищеварением. Обилие клетчатки в сочетании с многими продуктами может вызвать урчание, вздутие и дискомфорт», — предупредила диетолог.