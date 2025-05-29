Фрукты и ягоды подешевеют в РФ в конце июня
В конце июня в России подешевеют фрукты и ягоды. Об этом рассказал президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин.
«Во второй декаде июня первая ягода будет из Воронежа, а основная ягода будет в конце июня. К середине июля ожидается пик. Поэтому ждите, и цены снизятся, когда пойдет массовый сбор ягоды в центральной зоне», — рассказал Муханин «Известиям».
Он также добавил, что небольшой дефицит наблюдается с середины мая по июль, однако, по словам эксперта, он имеет искусственный характер, поскольку производителями и продавцами фруктов часто оказываются одни и те же участники рынка.
В свою очередь управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил в беседе с RT, что для производства мороженого используются молоко или сливки, сухое молоко, сахар, сливочное масло, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы.
Он подчеркнул, что в мороженое из молока не добавляются растительные жиры. По словам эксперта, продукция с использованием растительных жиров является десертом, а не мороженым.
«При этом растительные жиры могут использоваться в шоколадной глазури. Например, кокосовое масло. При этом мороженое премиального сегмента в нашей стране в основном производят с использованием глазури на основе сливочного масла», — рассказал Березнюк.
Эксперт пояснил, что сливочное масло является более правильным ингредиентом для создания шоколадной корочки.