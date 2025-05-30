Нарколог Холдин рассказал о двойной опасности «женских» сигарет

30 мая 2025, 11:03

оригинал Фото: istockphoto.com/Bulat Silvia

Тонкие сигареты с ароматическими фильтрами, рассчитанные на покупательниц, считаются менее вредными, чем стандартные. Но это не более чем маркетинговый ход. О том, чем особенно опасны «лёгкие» сигареты, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.







«Тонкие сигареты выпускают в изящной упаковке, со специальными ароматическими фильтрами, а сами сигареты окрашивают в нежные тона. Все это сделано, чтобы убедить женщин в том, что курение — не опасная зависимость, а модное увлечение. Как ни странно, тонкие сигареты могут ассоциироваться с тонкой талией, поэтому специалисты сделали ставку на внешний вид сигарет», — сказал Виталий Холдин.