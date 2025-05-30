Диетолог предупредила об опасности жареной картошки
Диетолог Мухина: Употребление жареной картошки может привести к диабету
Чрезмерное употребление жареной картошки может привести к преждевременному старению. Об этом предупредила врач-диетолог Марият Мухина.
«Картофель – один из самых популярных овощей во всём мире благодаря своей доступности и универсальности, а в нашей стране его ещё называют «вторым хлебом». Он содержит углеводы, в основном в виде крахмала, а также небольшие количества белков, витаминов и минералов», — рассказала Мухина в беседе с Life.ru.
При этом она предупредила, что частое употребление картофеля чревато проблемами со здоровьем и преждевременным старением. По словам врача, жареная картошка имеет высокий гликемический индекс, что приводит к резким скачкам сахара в крови, а это уже грозит развитием диабета второго типа.
Однако Мухина уточнила, что совсем отказываться от употребления картофеля не нужно. По ее словам, безопасно есть отварной овощ или в мундире в умеренном количестве.