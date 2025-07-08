Диетолог назвала продукты, которые опасно есть в жару

08 июля 2025, 22:59

Диетолог Макиша: в жару опасно есть полуфабрикаты и готовые блюда

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

В жаркую погоду опасно употреблять в пищу полуфабрикаты и готовые блюда с добавлением майонеза и колбасы. Об этом предупредила врач-диетолог Марина Макиша.





По словам диетолога, большую опасность несет употребление молочных продуктов в жару.





«Это в первую очередь молоко, кефир, йогурты на основе сладких добавок. Те, где сладких вкраплений больше, хранятся меньше, поэтому лучше покупать в небольшом количестве такие десерты и быстро их съедать», — рассказала Макиша «Вечерней Москве».

«Использовать мыло или средства для мытья посуды не рекомендуется — они могут остаться на продукте и при попадании внутрь вызвать раздражение пищеварительного тракта. Обычно моют фрукты и овощи проточной водой, но если они вам кажутся излишне обработанными, липкими, то лучше всего использовать пищевую соду», — отметила эксперт.