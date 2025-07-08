Диетолог назвала продукты, которые опасно есть в жару
Диетолог Макиша: в жару опасно есть полуфабрикаты и готовые блюда
В жаркую погоду опасно употреблять в пищу полуфабрикаты и готовые блюда с добавлением майонеза и колбасы. Об этом предупредила врач-диетолог Марина Макиша.
По словам диетолога, большую опасность несет употребление молочных продуктов в жару.
«Это в первую очередь молоко, кефир, йогурты на основе сладких добавок. Те, где сладких вкраплений больше, хранятся меньше, поэтому лучше покупать в небольшом количестве такие десерты и быстро их съедать», — рассказала Макиша «Вечерней Москве».
Она также посоветовала с осторожностью относиться к салатам с добавлением колбасы, яиц и майонеза. В таких блюдах быстро размножаются бактерии, а овощи при жаре начинают быстро гнить.
Кроме того, в жару в магазинах часто не соблюдают условия хранения, и колбасные и рыбные изделия могут быстро испортиться. Макиша призвала тщательно выбирать продукты этой категории и обращать внимание на сроки годности.
Эксперт добавила, что опасно в жару употреблять готовые блюда и пить сладкую газировку. Лучше включить в свой рацион больше сезонных фруктов и овощей.
В свою очередь заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева рассказала «Газете.Ru», что фрукты и овощи не стоит мыть при температуре выше 40 °C, поскольку горячая вода может повредить плоды, а холодная не сможет эффективно смыть все загрязнения.
«Использовать мыло или средства для мытья посуды не рекомендуется — они могут остаться на продукте и при попадании внутрь вызвать раздражение пищеварительного тракта. Обычно моют фрукты и овощи проточной водой, но если они вам кажутся излишне обработанными, липкими, то лучше всего использовать пищевую соду», — отметила эксперт.
По ее словам, сода поможет удалить не только воск, но и пестициды.
При этом морковь, огурцы, картофель можно мыть мягкой щеткой, клубнику и помидоры — под проточной водой, а зелень и листья салата лучше замочить, а потом промыть в дуршлаге, чтобы удалить песок.