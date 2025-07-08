Диетолог рассказала, с чего начать очищение организма

08 июля 2025, 18:38

Диетолог Мойсенко: главный фактор очищения — водный баланс

Фото: istockphoto/Vera_Petrunina

Лето — один из самых благополучных периодов для очищения своего организма и похудения, потому что хочется потреблять меньше тяжелой пищи.





Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» рассказала, с чего начать очищение организма.





«Закисленный организм бывает у людей, которые пьют много алкоголя, курят, едят фастфуд, употребляют избыточное количество мясных изделий, соусов. Поэтому сначала нужно провести ревизию холодильника», — сказала эксперт.

«Не должно быть никакого крепкого чая, только могут быть травяные настои из сада. Вода — главный источник, который дает нам возможность ощелачивать внутренние среды и по лимфатической системе пропускать все токсические элементы на выведение. Из расхода минимум 30 граммов на 1 килограмм веса», — посоветовала врач.