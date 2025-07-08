Врач объяснила необходимость детокс-диет

08 июля 2025, 16:25

Диетолог Мойсенко: детокс-диеты очищают организм от засора

Фото: istockphoto/Tijana Simic

Лето — время, когда хочется легкой пищи, и люди зачастую в это жаркую пору практикуют различные детокс-программы.





Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» рассказала, что детокс-диеты в летний период имеют цель ощелочить организм.





«В щелочной среде идеально работают все системы: пищеварительная, нервная, психологическая, когнитивная. Также формируются ферментные системы, идет организация продукции белковых молекул из продуктов питания. Очень много факторов, которые закисляют организм, например, заболевания, сопровождающиеся окислительным стрессом, и тогда рождаются новые заболевания и перерастают в хронические», — объяснила эксперт.

«Все это факторы закисления внутренней среды организма, и для этого нужна программа детоксикации, которую должен назначать врач. Это даст возможность человеку обновить рецепторный аппарат, микробиоту. Это все улучшается в щелочной среде», — отметила диетолог.