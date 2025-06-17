Диетолог раскрыла неожиданную опасность любимого летнего напитка
Диетолог Александрова: квас не имеет в себе никакой пользы
Ежегодно 17 июня отмечается день русского кваса. Этот холодный напиток пользуется особенной популярностью у россиян в летний сезон.
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, директор медицинского центра «Слимхаус», эндокринолог Екатерина Александрова в беседе с «Радио 1» заявила, что квас полезных свойств в своем составе не имеет.
«Там много сахара, и пьём мы его не по 100 мл, а литрами, соответственно, суммарно получаем огромное количество сладости. Идёт постоянная стимуляция, инсулиновые выбросы сахара», — объяснила эксперт.
По ее словам, в напитках необходимо смотреть на состав и технологию производства, но даже естественный процесс брожения невозможен без участия сахара.
«Любые уловки по поводу кваса возвращают нас к сахару. Никакой пользы в напитке нет, особенно если пить между приемами пищи. Это быстрые углеводы, которые и так окружают нас везде и постоянно. Лучше ограничить потребление этого напитка», — посоветовала диетолог.