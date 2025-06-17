Диетолог раскрыла неожиданную опасность любимого летнего напитка

17 июня 2025, 12:46

Диетолог Александрова: квас не имеет в себе никакой пользы

Фото: iStock/yashina.tanya90

Ежегодно 17 июня отмечается день русского кваса. Этот холодный напиток пользуется особенной популярностью у россиян в летний сезон.





Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, директор медицинского центра «Слимхаус», эндокринолог Екатерина Александрова в беседе с «Радио 1» заявила, что квас полезных свойств в своем составе не имеет.





«Там много сахара, и пьём мы его не по 100 мл, а литрами, соответственно, суммарно получаем огромное количество сладости. Идёт постоянная стимуляция, инсулиновые выбросы сахара», — объяснила эксперт.

«Любые уловки по поводу кваса возвращают нас к сахару. Никакой пользы в напитке нет, особенно если пить между приемами пищи. Это быстрые углеводы, которые и так окружают нас везде и постоянно. Лучше ограничить потребление этого напитка», — посоветовала диетолог.