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Диетолог рассказала, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья

Диетолог Ямилова: взрослым в день можно есть не более 800 граммов арбуза
Фото: iStock/Koki Iino

Главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости раскрыла, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья.



По ее словам, взрослым рекомендуется съедать не более 200–300 граммов арбузной мякоти за один раз, что эквивалентно примерно одному-двум ломтикам. В течение дня можно употреблять до 500–800 граммов арбуза, как отметила Ямилова. Согласно мнению диетолога, эту порцию лучше разделить на два-три приёма пищи.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали, как выбрать сладкий арбуз. По информации ведомства, вкусовые качества арбуза зависят не только от зрелости, но и его сорта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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