Диетолог рассказала, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья

04 июля 2026, 08:27

Диетолог Ямилова: взрослым в день можно есть не более 800 граммов арбуза

Фото: iStock/Koki Iino

Главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости раскрыла, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья.