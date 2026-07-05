Диетолог рассказала про оптимальную суточную норму белка для разных возрастов

05 июля 2026, 02:55

Диетолог Лебедева: Важно правильно рассчитывать количество белка в рационе

Фото: iStock/a_namenko

Потребность в белке меняется для человека в течение жизни, и важно правильно рассчитывать его количество в рационе. Такое заявление сделала «Известиям» доцент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.





Она пояснила, что минимальная норма белка для взрослого человека составляет 0,8 грамма на килограмм веса, а для хорошего поддержания мышечной массы требуется уже 1–1,5 грамма. Когда речь идет об активных спортсменах и людях, которые увлекаются силовыми тренировками, норма поднимается до двух грамм. При этом для детей в возрасте от одного года до трех лет белок должен обеспечивать 13–15% суточной калорийности.





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«Для пожилых людей норма возрастает до 1–1,2 г на 1 кг для профилактики потери мышечной массы (саркопении)», — уточнила эксперт «Известиям».