Диетолог рассказала про оптимальную суточную норму белка для разных возрастов
Диетолог Лебедева: Важно правильно рассчитывать количество белка в рационе
Потребность в белке меняется для человека в течение жизни, и важно правильно рассчитывать его количество в рационе. Такое заявление сделала «Известиям» доцент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.
Она пояснила, что минимальная норма белка для взрослого человека составляет 0,8 грамма на килограмм веса, а для хорошего поддержания мышечной массы требуется уже 1–1,5 грамма. Когда речь идет об активных спортсменах и людях, которые увлекаются силовыми тренировками, норма поднимается до двух грамм. При этом для детей в возрасте от одного года до трех лет белок должен обеспечивать 13–15% суточной калорийности.
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«Для пожилых людей норма возрастает до 1–1,2 г на 1 кг для профилактики потери мышечной массы (саркопении)», — уточнила эксперт «Известиям».Важно, чтобы при увеличении белковой доли в меню из него не исчезали другие нутриенты — клетчатка, углеводы, витамины и жиры. По словам Лебедевой, оптимальное соотношение в рационе: 10–35% калорий из белков, 20–35% из жиров и 45–65% из углеводов.
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