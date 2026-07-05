Диетолог объяснила опасность тяги к мороженому летом

05 июля 2026, 13:23

Врач Никифорова: Большое потребление мороженого летом ускоряет старение кожи

Фото: iStock/ahirao_photo

Опасность тяги к мороженому летом заключается в том, что его большое потребление ускоряет старение кожи. Об этом RT рассказала врач-диетолог Медицинского курорта VERBA Христина Никифорова.