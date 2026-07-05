Диетолог объяснила опасность тяги к мороженому летом
Опасность тяги к мороженому летом заключается в том, что его большое потребление ускоряет старение кожи. Об этом RT рассказала врач-диетолог Медицинского курорта VERBA Христина Никифорова.
Летом многие считают, что мороженое и холодные сладкие напитки помогают легче переносить жару. Однако на деле это может негативно сказаться на состоянии кожи, которая становится менее упругой, тусклой и отечной, отметила эксперт.
Высокий уровень сахара в продуктах приводит к быстрому повышению уровня глюкозы в крови, что вызывает выброс инсулина и временное повышение уровня серотонина в мозге. В результате организм теряет важные микроэлементы, такие как магний и хром, которые регулируют чувствительность клеток к инсулину. Недостаток этих элементов усиливает желание употреблять быстрые углеводы, подчеркнула Никифорова.
Сочетание солнечного света и сладкого оказывает дополнительную нагрузку на кожу, но основная опасность заключается в процессе гликации. Врач рекомендует отдавать предпочтение жирному пломбиру вместо фруктового льда, поскольку он замедляет усвоение сахара и предотвращает резкие скачки уровня инсулина. Также стоит употреблять мороженое в первой половине дня, когда активность ферментов выше, и избегать добавления лишних углеводов в виде сиропов, варенья или вафельных стаканчиков, заключила диетолог.
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