Диетолог назвала неожиданную опасность виноградных косточек
Диетолог Павлюк: косточки от винограда приводят к запорам
Лето — сезон фруктов, и виноград занимает достойную позицию среди любимых у россиян. Однако по поводу съедобности косточек этого продукта ходят споры: одни говорят, что глотать их можно, а другие, переживая за свое пищеварение, вынимают их и складывают отдельной горкой.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» отметила, что у косточек грубая структура, которая может повредить слизистую кишечника и желудка.
«Особенно не рекомендуется глотать косточки людям с гастритом, с болями в животе, потому что это может привести к обострению, вздутиям и более серьезным проблемам», — сказала она.
По ее словам, царапающая стенки желудка косточка не распадается в кишечнике под действием желудочного сока, поэтому выходит с трудом.
«Ядовитого там ничего нет, но из-за такой структуры могут усугубляться запоры. Людям с болезнью Паркинсона совсем нельзя глотать кости, потому что они не проходят вперед. Лучше не рисковать и не есть, либо хорошенько разжевывать», — объяснила Павлюк.