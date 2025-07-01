Диетолог назвала неожиданную опасность виноградных косточек

01 июля 2025, 14:29

Диетолог Павлюк: косточки от винограда приводят к запорам

Фото: istockphoto/Rostislav_Sedlacek

Лето — сезон фруктов, и виноград занимает достойную позицию среди любимых у россиян. Однако по поводу съедобности косточек этого продукта ходят споры: одни говорят, что глотать их можно, а другие, переживая за свое пищеварение, вынимают их и складывают отдельной горкой.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» отметила, что у косточек грубая структура, которая может повредить слизистую кишечника и желудка.





«Особенно не рекомендуется глотать косточки людям с гастритом, с болями в животе, потому что это может привести к обострению, вздутиям и более серьезным проблемам», — сказала она.

«Ядовитого там ничего нет, но из-за такой структуры могут усугубляться запоры. Людям с болезнью Паркинсона совсем нельзя глотать кости, потому что они не проходят вперед. Лучше не рисковать и не есть, либо хорошенько разжевывать», — объяснила Павлюк.