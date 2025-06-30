Стало известно, какие комплексы мешают россиянкам наслаждаться пляжным отдыхом
Больше половины россиянок стесняются надевать бикини
Более половины россиянок стесняются надевать на пляж бикини из-за неидеальной фигуры. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на исследование федеральной сети фитнес-клубов DDX Fitness.
«Почти треть опрошенных женщин признались, что, хотя бы раз отказывались от похода на пляж из-за недовольства фигурой в купальнике. Из них 16% делали это неоднократно, а 14% — один-два раза. Остальные 70% ответили, что ходят на пляж, несмотря ни на что», — приводит издание данные опроса.
При этом 41% опрошенных женщин отметили, что с удовольствием выбирают бикини. Большинство из них москвички. Еще 41% россиянок заявили, что выбирают купальник в зависимости от настроения. Остальные предпочитают закрытые модели.
Кроме того, согласно опросу, большинство женщин (62%) переживают из-за наличия живота, а 20% стесняются бедер и ягодиц. А вот 16% опрошенных принимают свое тело таким, какое оно есть.