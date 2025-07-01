Диетолог рассказала, с какими последствиями столкнётся сильно похудевшая Решетова

01 июля 2025, 10:07

Диетолог Пришвина: похудевшей Анастасии Решетовой грозит РПП

Анастасия Решетова (Фото: Telegram, @reshetovalife)

Блогер и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова пугает своих поклонников внешним видом: модель сильно похудела, выглядит измождённой. Фанаты подозревают, что Анастасия страдает анорексией. Врач-диетолог, нутрициолог и специалист Anti-Age Кристина Пришвина сообщила изданию «Страсти», что у Решетовой нет анорексии, но вероятность того, что у неё появится расстройство пищевого поведения (РПП), высока.







«Индекс массы тела (ИМТ) ниже нормы, строгие ограничения, использование препаратов для подавления аппетита, длительное голодание. Всё это говорит о высокой вероятности РПП — расстройства пищевого поведения. Это не означает, что Анастасия больна. Но она точно находится в зоне риска», — пояснила Пришвина.