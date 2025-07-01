Диетолог рассказала, с какими последствиями столкнётся сильно похудевшая Решетова
Диетолог Пришвина: похудевшей Анастасии Решетовой грозит РПП
Блогер и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова пугает своих поклонников внешним видом: модель сильно похудела, выглядит измождённой. Фанаты подозревают, что Анастасия страдает анорексией. Врач-диетолог, нутрициолог и специалист Anti-Age Кристина Пришвина сообщила изданию «Страсти», что у Решетовой нет анорексии, но вероятность того, что у неё появится расстройство пищевого поведения (РПП), высока.
«Индекс массы тела (ИМТ) ниже нормы, строгие ограничения, использование препаратов для подавления аппетита, длительное голодание. Всё это говорит о высокой вероятности РПП — расстройства пищевого поведения. Это не означает, что Анастасия больна. Но она точно находится в зоне риска», — пояснила Пришвина.В соцсетях Анастасия делилась своими «успехами» в похудении. Так, начала она с детокс-ретритов и голодания, суточный рацион составлял всего 800 ккал. Сейчас — около 1500–2000 ккал, и Решетова придерживается интервального голодания (она пропускает ужин и ест только в течение 8 часов в сутки). Также модель использовала «Оземпик» — препарат на основе семаглутида, подавляющего аппетит. Он помог справиться с неконтролируемыми приступами голода, но, по словам блогера, вызывал сильные побочные эффекты: тошноту, слабость, упадок сил.
Ранее Решетова призналась, что у неё есть возлюбленный.