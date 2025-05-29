Диетолог назвала продукты, помогающие сохранить здоровье мозга
Диетолог Соломатина: черника и смородина помогают улучшать кровообращение
Питание играет ключевую роль в организме человека, запуская многие процессы.
Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, какие продукты помогают сохранить здоровье мозга на долгие годы.
«Организм — это некая система, и нужно научиться управлять ей сразу. Для того, чтобы поддерживать мозговую активность нужны антоцианы, то есть сезонные фрукты: черника, голубика, ежевика. Смородина сейчас на даче будет — она улучшает кровообращение, понижает воспаление. Виноград тоже полезен», — посоветовала эксперт.
По ее словам, рыба является кладезем полезных веществ, включая Омегу-3.
«Это может быть селедка, скумбрия, лосось — в любом виде. Далее — льняное масло из растительных источников», — перечислила диетолог.