Диетолог назвала опасность любимой летней ягоды
Диетолог Павлюк: после клубники может появиться сыпь на лице
Летняя окрошка из клубники, залитой молочкой, — для многих любимое сезонное блюдо. Но не вызовет ли такое сочетание проблем с пищеварением? И главное: кому вообще нельзя есть свежую клубнику, даже если очень хочется?
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что сочетаемость с молочными продуктами вполне нормальна.
«Всё, что входит в здоровое питание без лишнего сахара, сочетается с клубникой. Йогурты с клубникой — допустимый и нормальный вариант», — сказала она.
Не рекомендуется есть клубнику людям с аллергией, перекрестной аллергией или индивидуальной непереносимостью.
«Если у человека есть аллергия на другие продукты, клубника может дать перекрёстную реакцию. Может возникнуть покраснение лица и неприятные последствия. Людям с аллергией лучше не рисковать. Но в другом смысле ягода отлично вписывается в здоровый рацион», — пояснила Павлюк.