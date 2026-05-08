Диетолог Стародубова назвала улучшающий настроение продукт
Употребление сыра выделяет в организме серотонин («гормон счастья»), который положительно влияет на эмоциональный фон. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Эксперт отметила, что сыр является ценным пищевым продуктом, насыщенным молочными жирами, полноценным белком с незаменимыми аминокислотами, кальцием в хорошо усвояемой форме, фосфором и витаминами А, В2 и В.
«Белок, который содержится в сыре, хорошо усваивается, содержит незаменимые аминокислоты – лизин, метионин, триптофан. Триптофан является предшественником серотонина – нейромедиатора, который положительно влияет на эмоциональный фон», — отметила Стародубова.При этом специалист подчеркнула, что включать сыр в рацион стоит с осторожностью при отсутствии медицинских противопоказаний. Из‑за высокой калорийности, значительного содержания насыщенных жиров и соли продукт лучше употреблять порциями не более 20–30 граммов, резюмировала специалист.