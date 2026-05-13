«Антивозрастной эффект»: диетолог раскрыла пользу клубники
Клубника очень полезна для здоровья, однако выбирать ее стоит внимательно, чтобы не купить ягоды, выращенные с использованием химикатов. Об этом сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
По ее словам, в клубнике содержится витамин С, биофлавоноиды, оказывающие антивозрастной эффект и предотвращающие онкологию, а также много воды, поэтому эта ягода является диетическим продуктом.
Эксперт посоветовала съедать не более полкилограмма клубники в день, разделив этот объем на несколько порций, чтобы не появились симптомы аллергии. Соломатина добавила, что клубнику часто выращивают с применением нитратов, которые могут негативно сказаться на здоровье, предупредила диетолог.
«В некоторые точки ягоды везут издалека. Для того чтобы доставить их в хорошем виде, используют дифенил. Он негативно воздействует на печень и почки. Вредное вещество можно обнаружить визуально. Влажная, маслянистая клубника пропитана дифенилом», — отметила Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».
В свою очередь диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова рассказала Москве 24, что аромат клубники, выращенной при помощи химикатов, маскируют с помощью подслащенной воды, которую любят осы. Поэтому не стоит покупать ягоду, если у прилавка много этих насекомых.
«Наличие химикатов же можно определить по запаху. Например, натуральная клубника, выращенная без использования удобрений и пестицидов, обладает сладким и насыщенным, с земляничными нотками ароматом. Ягода, обработанная химикатами, может пахнуть жидкостью для снятия лака, аммиаком или ацетоном», — пояснила специалист.
Кроме того, стоит внимательно осмотреть ягоды в лотке на наличие плесени и сильных помятостей, поскольку сверху часто кладут красивую клубнику, а снизу — всю остальную, заключила Белоусова.