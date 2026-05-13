«Антивозрастной эффект»: диетолог раскрыла пользу клубники

Диетолог Соломатина: в день можно съедать не более 0,5 кг клубники

Клубника очень полезна для здоровья, однако выбирать ее стоит внимательно, чтобы не купить ягоды, выращенные с использованием химикатов. Об этом сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





По ее словам, в клубнике содержится витамин С, биофлавоноиды, оказывающие антивозрастной эффект и предотвращающие онкологию, а также много воды, поэтому эта ягода является диетическим продуктом.



Эксперт посоветовала съедать не более полкилограмма клубники в день, разделив этот объем на несколько порций, чтобы не появились симптомы аллергии. Соломатина добавила, что клубнику часто выращивают с применением нитратов, которые могут негативно сказаться на здоровье, предупредила диетолог.





«В некоторые точки ягоды везут издалека. Для того чтобы доставить их в хорошем виде, используют дифенил. Он негативно воздействует на печень и почки. Вредное вещество можно обнаружить визуально. Влажная, маслянистая клубника пропитана дифенилом», — отметила Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Наличие химикатов же можно определить по запаху. Например, натуральная клубника, выращенная без использования удобрений и пестицидов, обладает сладким и насыщенным, с земляничными нотками ароматом. Ягода, обработанная химикатами, может пахнуть жидкостью для снятия лака, аммиаком или ацетоном», — пояснила специалист.