Диетолог назвал «мусорные» продукты для завтрака
Готовые сладкие завтраки, включая шоколадные шарики, кольца и хлопья с молоком, могут привести к проблемам со здоровьем. Об этом заявил диетолог-эндокринолог Антон Поляков в разговоре с aif.ru.
По мнению эксперта, готовые сладкие завтраки лучше рассматривать как десерты, а не как полноценное питание. Их частое употребление может привести к ожирению и сахарному диабету, особенно у детей и тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни.
Специалист рекомендовал заменять сладкие готовые завтраки более простыми и полезными альтернативами. Вместо сладкого и вредного завтрака, состоящего из готовых смесей, лучше выбирать цельнозерновые каши, сваренные на воде, или другие здоровые продукты, отметил он. Диетолог также посоветовал не злоупотреблять молоком, поскольку оно содержит большое количество простых углеводов.
