Диетолог назвала продукт, положительно влияющий на нервную систему

23 октября 2026, 15:59

Диетолог Королёва: сыр тофу снижает напряжение и способствует расслаблению

Фото: iStock/Amarita

Сыр тофу в последнее время всё чаще называют чуть ли не суперпродуктом. В соцсетях распространяется новость, что он замедляет старение и благотворно влияет на женскую репродуктивность.





Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что отношение к тофу можно считать маркетинговым ходом, потому как себестоимость этого продукта достаточно низкая и продают его за доступную цену.





«Сама по себе питательная ценность тофу вполне реальна: это источник белка. В составе есть и кальций, и магний, и масса других минералов, что хорошо для костной массы человека», — сказала она.

«Такой продукт в кардиологической практике отчасти будет полезен пациентам с дислипидемией и факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ещё один компонент — растительные волокна и изофлавоны, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают функции кровеносных сосудов, что тоже очень хорошо для большинства людей», — пояснила Королева.