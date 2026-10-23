Диетолог назвала продукт, положительно влияющий на нервную систему
Диетолог Королёва: сыр тофу снижает напряжение и способствует расслаблению
Сыр тофу в последнее время всё чаще называют чуть ли не суперпродуктом. В соцсетях распространяется новость, что он замедляет старение и благотворно влияет на женскую репродуктивность.
Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что отношение к тофу можно считать маркетинговым ходом, потому как себестоимость этого продукта достаточно низкая и продают его за доступную цену.
«Сама по себе питательная ценность тофу вполне реальна: это источник белка. В составе есть и кальций, и магний, и масса других минералов, что хорошо для костной массы человека», — сказала она.
По словам эксперта, отдельный плюс продукта — жирнокислотный состав. Тофу содержит ненасыщенные жиры, которые поддерживают уровень холестерина, помогают снизить уровень «плохого» и повышают уровень «хорошего».
«Такой продукт в кардиологической практике отчасти будет полезен пациентам с дислипидемией и факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ещё один компонент — растительные волокна и изофлавоны, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают функции кровеносных сосудов, что тоже очень хорошо для большинства людей», — пояснила Королева.
Она добавила, что полезна и минеральная часть: помимо кальция, в тофу много калия, а он является регулятором кровяного давления.
«А магний внутри продукта регулирует уровень нервной системы и снижает факторы риска раздражения, напряжения, способствует расслаблению и снижению стресса и тревожности. Тофу — достойный источник полноценного белка, кальция, калия, магния и ненасыщенных жиров. Но воспринимать его как средство от старения не стоит», — резюмировала собеседница.