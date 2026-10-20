Диетолог назвала самые вредные для здоровья продукты
Диетолог Виктория Кострова рассказала, какие продукты считает самыми вредными для здоровья. Об этом пишет издание UfaTime.ru.
Специалист подчеркнула, что продукты, содержащие промышленные трансжиры, представляют серьезную угрозу для здоровья. Эти вещества можно найти в выпечке, печенье, соусах и полуфабрикатах, которые продаются в магазинах. По словам диетолога, такие жиры значительно повышают риск развития атеросклероза.
Кострова отметила, что переработанное мясо, включая бекон, сосиски и колбасы, наносит вред организму. Она уточнила, что эти продукты классифицируются как канцерогены. В качестве альтернативы диетолог посоветовала выбирать запеченное или приготовленное на пару мясо и птицу.
Кроме того, эксперт включила в список вредных продуктов сладкую газировку, пакетированные соки и кофе с сиропами из-за их высокого содержания сахара. Она предупредила, что эти напитки могут привести к перегрузке поджелудочной железы и печени. Также Кострова обратила внимание на опасность чрезмерного употребления соленых продуктов, таких как чипсы и снеки, которые могут вызвать повышение артериального давления и увеличить нагрузку на почки.
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