Диетолог назвала самые вредные для здоровья продукты

20 октября 2026, 18:26

Врач Кострова назвала продукты с промышленными трансжирами вредными для здоровья

Фото: iStock/happy_lark

Диетолог Виктория Кострова рассказала, какие продукты считает самыми вредными для здоровья. Об этом пишет издание UfaTime.ru.