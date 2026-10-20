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Диетолог раскрыла простые способы не набрать лишний вес за зиму

Диетолог Русакова: белок в каждом приёме пищи поможет не набрать вес зимой
Фото: Istock/Foxys_forest_manufacture

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, как избежать набора лишнего веса в холодное время года.



В беседе с изданием «Абзац» специалист рекомендовала делать упор на белок в каждом приёме пищи (100–150 г нежирного блюда три-четыре раза в день), добавлять клетчатку и ферментированные продукты.

Диетолог добавила, что можно включать сложные углеводы — овсянку, гречку, перловку — и согревающие супы. Десерты, по словам Русаковой, лучше не исключать полностью, а частично заменять фруктами и сухофруктами.

«Из привычек: не пропускать основные приёмы пищи. Есть медленно, за столом, без экранов. Обязательны прогулки в хорошую погоду для того, чтобы получить порцию света, витамина D, серотонина, а также израсходовать за счёт физической активности калории», — рассказала врач.
Специалист подчеркнула, что прибавка 2–3 кг за холодный сезон — нормальная физиологическая адаптация, паниковать не стоит.
Ольга Щелокова

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