Диетолог раскрыла простые способы не набрать лишний вес за зиму

20 октября 2026, 20:34

Диетолог Русакова: белок в каждом приёме пищи поможет не набрать вес зимой

Фото: Istock/Foxys_forest_manufacture

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, как избежать набора лишнего веса в холодное время года.





В беседе с изданием «Абзац» специалист рекомендовала делать упор на белок в каждом приёме пищи (100–150 г нежирного блюда три-четыре раза в день), добавлять клетчатку и ферментированные продукты.



Диетолог добавила, что можно включать сложные углеводы — овсянку, гречку, перловку — и согревающие супы. Десерты, по словам Русаковой, лучше не исключать полностью, а частично заменять фруктами и сухофруктами.

«Из привычек: не пропускать основные приёмы пищи. Есть медленно, за столом, без экранов. Обязательны прогулки в хорошую погоду для того, чтобы получить порцию света, витамина D, серотонина, а также израсходовать за счёт физической активности калории», — рассказала врач.