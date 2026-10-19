Диетолог раскрыла смертельную опасность соли
Диетолог Пичугина: соли нужно употреблять не более 5 граммов в день
Соль десятилетиями называют «белой смертью», однако, по словам специалистов, отказываться польностью от неё нельзя. Где проходит грань между пользой и опасностью?
Главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина в беседе с «Радио 1» заявила, что без соли организм не способен нормально функционировать.
«Хлорид натрия участвует во многих обменных процессах. Натрий связывает воду, участвует в сокращении мышц, секреции гормонов. В желудке соль образует соляную кислоту», — объяснила она.
Однако, по словам эксперта, речь идёт именно о норме, а не о бесконтрольном потреблении.
«Соль в избыточных количествах не показана никому. Если жители Европы потребляют 10 граммов соли, то жители России — 12, и это для организма критично. Переизбыток соли может вызвать заболевания печени и почек, потому что нагрузка идёт на сосуды, в сосудистом русле циркулирует большее количество жидкости. Один грамм натрия содержит 200 миллилитров жидкости», — подчеркнула Пичугина.Она добавила, что норма — 5 граммов в день.