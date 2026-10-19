Диетолог раскрыла смертельную опасность соли

19 октября 2026, 11:16

Диетолог Пичугина: соли нужно употреблять не более 5 граммов в день

Фото: iStock/Michelle Lee Photography

Соль десятилетиями называют «белой смертью», однако, по словам специалистов, отказываться польностью от неё нельзя. Где проходит грань между пользой и опасностью?





Главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина в беседе с «Радио 1» заявила, что без соли организм не способен нормально функционировать.





«Хлорид натрия участвует во многих обменных процессах. Натрий связывает воду, участвует в сокращении мышц, секреции гормонов. В желудке соль образует соляную кислоту», — объяснила она.