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Диетолог назвала самый безопасный для фигуры вид мороженого

Диетолог Лазуренко: безопасным для фигуры считается мороженое сорбет
Фото: istockphoto/Mizina

Летом, когда погода балует солнцем и теплом, хочется освежить свой организм. Здесь на помощь приходит оно — мороженое. Однако специалисты утверждают, что этот сладкий продукт может нарушить общий баланс организма.



Врач диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с «Радио 1» заявила, что мороженое должно быть нутритивно плотным, но есть некоторые нюансы.

«Когда мы говорим о безопасности того или иного продукта, то нужно понимать, что мы подразумеваем. Если говорить о метаболических процессах, то в жаркий период нам хочется освежиться, охладить организм, но при этом не навредить себе с точки зрения контроля веса», — сказала она.

По словам диетолога, мороженое — это десерт, который не является продуктом базового приема пищи.

«Им не надо замещать завтрак, обед или ужин. Чтобы этот десерт не навредил, идеально выбирать фруктовый формат — например, сорбет, который состоит из фруктов, замороженных ягод и льда. Он будет считаться фруктовым перекусом и сильно не повлияет на общий суточный калораж», — объяснила Лазуренко.
Анастасия Панченко

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