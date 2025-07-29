Диетолог назвала самый безопасный для фигуры вид мороженого

29 июля 2025, 12:02

Диетолог Лазуренко: безопасным для фигуры считается мороженое сорбет

Фото: istockphoto/Mizina

Летом, когда погода балует солнцем и теплом, хочется освежить свой организм. Здесь на помощь приходит оно — мороженое. Однако специалисты утверждают, что этот сладкий продукт может нарушить общий баланс организма.





Врач диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с «Радио 1» заявила, что мороженое должно быть нутритивно плотным, но есть некоторые нюансы.





«Когда мы говорим о безопасности того или иного продукта, то нужно понимать, что мы подразумеваем. Если говорить о метаболических процессах, то в жаркий период нам хочется освежиться, охладить организм, но при этом не навредить себе с точки зрения контроля веса», — сказала она.

«Им не надо замещать завтрак, обед или ужин. Чтобы этот десерт не навредил, идеально выбирать фруктовый формат — например, сорбет, который состоит из фруктов, замороженных ягод и льда. Он будет считаться фруктовым перекусом и сильно не повлияет на общий суточный калораж», — объяснила Лазуренко.