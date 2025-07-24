Диетолог Пришвина объяснила похудение Николая Баскова инфекционной болезнью

24 июля 2025, 14:14

Николай Басков (фото: Instagram* @nikolaibaskov)

Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог Кристина Пришвина объяснила резкое похудение певца Николая Баскова.





Специалист отметила, что резкий сброс веса артиста связан не только с жёсткой диетой и дисциплиной, но и с перенесённой инфекционной болезнью.





«Артист стал выглядеть моложе. Когда человек теряет 8–15 кг, как это произошло у Баскова, уходит подкожный жир, особенно в нижней части лица (щёки, подбородок, шея). В результате лицо выглядит моложе и "строже", особенно на фото и видео», – подчеркнула Пришвина в беседе с порталом «Страсти».