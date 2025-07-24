Диетолог Пришвина объяснила похудение Николая Баскова инфекционной болезнью
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог Кристина Пришвина объяснила резкое похудение певца Николая Баскова.
Специалист отметила, что резкий сброс веса артиста связан не только с жёсткой диетой и дисциплиной, но и с перенесённой инфекционной болезнью.
«Артист стал выглядеть моложе. Когда человек теряет 8–15 кг, как это произошло у Баскова, уходит подкожный жир, особенно в нижней части лица (щёки, подбородок, шея). В результате лицо выглядит моложе и "строже", особенно на фото и видео», – подчеркнула Пришвина в беседе с порталом «Страсти».Также врач оценила качество кожи Баскова. Она подчеркнула, что даже одна неделя без сахара, соли и алкоголя значительно улучшает состояние кожи. Особенно это касается мужчин после 35 лет.
Пришвина подчеркнула, что преображение Баскова является наглядным примером того, как организм может поменяться под действием болезни и внешнего ухода.
В заключение специалист призвала выбирать безопасные и более мягкие методы снижения веса, основанные на балансе питания, движении и заботе о себе.