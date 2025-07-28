Диетолог Дианова рекомендует ограничиться одним яичным желтком в день

28 июля 2025, 04:10

Нурия Дианова объяснила риски чрезмерного потребления яиц для желчного пузыря

Фото: iStock/Михаил Руденко

Врач-диетолог Нурия Дианова рекомендует употреблять не более одного яичного желтка в сутки, а оптимально — через день, чтобы избежать избыточной нагрузки на желчный пузырь и печень.





Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» пояснила, что хотя яйца содержат ценные компоненты (лецитин, витамины А, D, Е), их желток обладает выраженным желчегонным эффектом.

«Одного желтка в день более чем достаточно, но употреблять его лучше через день», — подчеркнула специалист «Газете.Ru».