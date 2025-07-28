Диетолог Дианова рекомендует ограничиться одним яичным желтком в день
Нурия Дианова объяснила риски чрезмерного потребления яиц для желчного пузыря
Врач-диетолог Нурия Дианова рекомендует употреблять не более одного яичного желтка в сутки, а оптимально — через день, чтобы избежать избыточной нагрузки на желчный пузырь и печень.
Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» пояснила, что хотя яйца содержат ценные компоненты (лецитин, витамины А, D, Е), их желток обладает выраженным желчегонным эффектом.
«Одного желтка в день более чем достаточно, но употреблять его лучше через день», — подчеркнула специалист «Газете.Ru».Для людей с заболеваниями печени яйца могут быть полезны, но требуют индивидуальной дозировки.
Дианова отметила, что стимуляция желчного пузыря при избыточном потреблении способна провоцировать дискомфорт и обострения хронических патологий. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина включила яйца в список самых аллергенных продуктов наряду с бананами, морепродуктами и орехами.