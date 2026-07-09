Диетолог назвала секретный энергетик, который в 50 раз полезнее обычных бобов

09 июля 2026, 12:32

Диетолог Мойсенко: пророщенный росток — настоящий энергетик для организма

Фото: iStock/Almaje

Мода на пророщенные зерна — это не дань ЗОЖ-трендам, а древняя практика с научным обоснованием. Почему крошечные ростки бобовых сравнимы с извержением вулкана по своей силе и кому стоит их есть?





Врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» заявила, что в момент, когда росточек только выходит из зерна (длина до 2 мм), химический состав меняется.





«Количество аминокислот, белка и антиоксидантов увеличивается в 30–50 раз. Это как вулкан перед извержением: та же температура, та же мощь», — сказала она.

«Если вы видите в магазинах ростки длиной 2 сантиметра и больше — не покупайте. Сила осталась только в том зерне, где росток только-только даёт намёк. Это настоящий энергетик, это мелдранат и гипоксен в природном виде. Добавляйте по щепотке в каждый приём пищи, и вы почувствуете прилив энергии», — отметила эксперт.