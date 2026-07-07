«Суперспособности гороха, нута, чечевицы»: Стало известно, почему диетологи назначают бобовые
Диетолог Мойсенко: бобовые культуры сдерживают рост холестерина
Бобовые переживают настоящий ренессанс, но являются ли они просто модным трендом или действительно мощным оружием против болезней века? И какие плюсы есть у этих культур?
Диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» развеяла мифы и назвала главные суперспособности гороха, нута и чечевицы.
«Сегодня наше население взяло путь к здоровому питанию. И мы знаем, что источником белка может явиться не только мясо, рыбы и птица, но и растительные композиции. В 100 граммах продукта — от 21 до 28 граммов белка. Если мы удваиваем порцию бобовых, то получаем альтернативную форму питания с достаточным количеством белка, который является строительным материалом для каждой клеточки», — отметила она.
По словам эксперта, ценность продукта не ограничивается белком. Ключевую роль играет растительная клетчатка.
«Есть большая доказательная база, что именно бобовые сдерживают рост холестерина. Клетчатка является главным абсорбентом липопротеидов низкой плотности. Это упреждает развитие сердечно-сосудистой патологии, которая занимает первое место в мире», — объяснила Мойсенко.