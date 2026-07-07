«Суперспособности гороха, нута, чечевицы»: Стало известно, почему диетологи назначают бобовые

07 июля 2026, 16:42

Диетолог Мойсенко: бобовые культуры сдерживают рост холестерина

Фото: iStock/monticelllo

Бобовые переживают настоящий ренессанс, но являются ли они просто модным трендом или действительно мощным оружием против болезней века? И какие плюсы есть у этих культур?





Диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» развеяла мифы и назвала главные суперспособности гороха, нута и чечевицы.





«Сегодня наше население взяло путь к здоровому питанию. И мы знаем, что источником белка может явиться не только мясо, рыбы и птица, но и растительные композиции. В 100 граммах продукта — от 21 до 28 граммов белка. Если мы удваиваем порцию бобовых, то получаем альтернативную форму питания с достаточным количеством белка, который является строительным материалом для каждой клеточки», — отметила она.