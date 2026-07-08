«Против рака и болезней сердца»: Диетолог назвала самый яркий суперфуд
Диетолог Мойсенко: черная фасоль охраняет нас от рака
Мы привыкли выбирать продукты по вкусу, но врач превентивной медицины советует ориентироваться на цвет. Оказывается, именно насыщенность оттенка бобовых указывает на их способность защищать нас от онкологии и окислительного стресса.
Врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» акцентировала внимание на полифенолах, которые являются мощными антиоксидантами.
«Клинические исследования доказали, что чёрная фасоль в большей степени имеет наибольшее количество полифенолов. Чем ярче цвет, тем больше полифенолов. Именно они являются главными героями, которые позволяют нам предупреждать развитие онкологических заболеваний, связывая свободные радикалы», — отметила она.
Эксперт напомнила, что защитные свойства есть у всех видов бобовых: и нуте, и маше, и чечевице.
«Но если хотите максимум — выбирайте фиолетовую или чёрную фасоль. Они охраняют нас и от болезней сердца, и от онкологии», — посоветовала Мойсенко.