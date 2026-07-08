«Против рака и болезней сердца»: Диетолог назвала самый яркий суперфуд

08 июля 2026, 10:39

Диетолог Мойсенко: черная фасоль охраняет нас от рака

Фото: istockphoto/Nungning20

Мы привыкли выбирать продукты по вкусу, но врач превентивной медицины советует ориентироваться на цвет. Оказывается, именно насыщенность оттенка бобовых указывает на их способность защищать нас от онкологии и окислительного стресса.





Врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» акцентировала внимание на полифенолах, которые являются мощными антиоксидантами.





«Клинические исследования доказали, что чёрная фасоль в большей степени имеет наибольшее количество полифенолов. Чем ярче цвет, тем больше полифенолов. Именно они являются главными героями, которые позволяют нам предупреждать развитие онкологических заболеваний, связывая свободные радикалы», — отметила она.

«Но если хотите максимум — выбирайте фиолетовую или чёрную фасоль. Они охраняют нас и от болезней сердца, и от онкологии», — посоветовала Мойсенко.