Диетолог назвала способ, который поможет отличить натуральную клубнику от искусственной

19 июня 2025, 12:20

Диетолог Королева: проверить качество клубники можно салфеткой

Фото: istockphoto/MSPhotographic

Летом, когда особенно пользуется спросом клубника, очень важно не навредить своему организму и выбрать качественную ягоду. Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» предупредила, что рынок — это место, где не все желают здоровья, потому с выбором клубники нужно быть внимательнее.









«Чтобы проверить клубнику на наличие каких-то красителей, нужно разрезать ее пополам и приложить салфетку на обе половинки ягоды. Если салфетка окрашивается в ярко-розовый цвет, то ягода качественная, созданная природой, созревшая до необходимости. А если ягода не окрашивает салфетку, то, значит, в составе имеется краситель. Вероятно, он используется, чтобы придать ягоде товарный вид», — рассказала диетолог.

«Нужно покрутить ее со всех сторон, проверить своими глазами. Только натуральная клубника даст необходимое количество клетчатки и витамины для организма», — сказала Королева.