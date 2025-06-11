Врач назвала главные причины появления утренних отеков

11 июня 2025, 14:49

Флеболог Смирнова: соленая пища и проблемы с почками могут привести к отечности

Фото: iStock/megaflopp

Отечность по утрам могут провоцировать употребление соленой пищи и проблемы с почками. Об этом сообщила врач-флеболог, хирург Елена Смирнова.





Отеки с утра могут появиться после употребления соленой и копченой пищи в вечернее время суток.





«Кроме этого, отечность на лице, в руках и передней брюшной стенке бывает из-за воспалительных заболеваний почек. Например, при пиелонефрите происходит большая потеря белка. Он уходит из крови и тянет за собой жидкость, что и приводит к проблеме», — пояснила Смирнова в беседе с «Москвой 24».

«При этом, как известно, с возрастом происходит снижение выработки различных гормонов. У женщин и мужчин эти процессы происходят по-разному и в разном возрасте. Но, например, если говорить о гормоне роста, то его выработка начинает снижаться уже с 30 лет», — уточнила Михалева.