Врач назвала главные причины появления утренних отеков
Флеболог Смирнова: соленая пища и проблемы с почками могут привести к отечности
Отечность по утрам могут провоцировать употребление соленой пищи и проблемы с почками. Об этом сообщила врач-флеболог, хирург Елена Смирнова.
Отеки с утра могут появиться после употребления соленой и копченой пищи в вечернее время суток.
«Кроме этого, отечность на лице, в руках и передней брюшной стенке бывает из-за воспалительных заболеваний почек. Например, при пиелонефрите происходит большая потеря белка. Он уходит из крови и тянет за собой жидкость, что и приводит к проблеме», — пояснила Смирнова в беседе с «Москвой 24».
Она также добавила, что отечность может проявляться из-за большой потери натрия при изменении структуры почек.
В свою очередь врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева рассказала «Газете.Ru», что с возрастом людям становится сложнее избавиться от лишнего веса. По ее словам, это происходит из-за снижения обмена веществ, что связано с постепенным уменьшением мышечной массы.
«При этом, как известно, с возрастом происходит снижение выработки различных гормонов. У женщин и мужчин эти процессы происходят по-разному и в разном возрасте. Но, например, если говорить о гормоне роста, то его выработка начинает снижаться уже с 30 лет», — уточнила Михалева.
Врач добавила, что избежать возрастного набора веса можно с помощью правильного питания и физической активности. Она посоветовала в день делать не менее 10 тысяч шагов, уделять тренировкам и снижать суточное потребление калорий.