Стало известно, сколько можно хранить вскрытые молочные продукты в жару
Доцент Волокитина: летом творог после вскрытия можно хранить не более 24 часов
В летний период творог после вскрытия можно хранить не более суток. Об этом предупредила кандидат технических наук, доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета «РОСБИОТЕХ» Зинаида Волокитина.
«При выборе творога в магазине прежде всего стоит обратить внимание на упаковку — она должна быть герметичной, без повреждений и вздутий. Оптимальным вариантом будет продукт в вакуумной упаковке или герметичном контейнере, который лучше защищает от проникновения бактерий», — рассказала Волокитина в беседе с Life.ru.Она уточнила, что в составе качественного творога должны быть только молоко и закваска. После вскрытия упаковки хранить его можно не более 24 часов.
При покупке сметаны, йогуртов, ряженки, кефира и других молочных продуктов необходимо выбирать продукты с нормальными сроками годности и в качественной упаковке. После вскрытия их стоит употребить в течение одних-двух суток, предупредила эксперт.
По словам Волокитиной, испорченный продукт можно выявить по неприятному кислому или горьковатому запаху. Кроме того, в них может появиться плесень или нехарактерные пятна.