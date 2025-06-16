Стало известно, сколько можно хранить вскрытые молочные продукты в жару

16 июня 2025, 12:51

Доцент Волокитина: летом творог после вскрытия можно хранить не более 24 часов

Фото: iStock/NataliPopova

В летний период творог после вскрытия можно хранить не более суток. Об этом предупредила кандидат технических наук, доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета «РОСБИОТЕХ» Зинаида Волокитина.







«При выборе творога в магазине прежде всего стоит обратить внимание на упаковку — она должна быть герметичной, без повреждений и вздутий. Оптимальным вариантом будет продукт в вакуумной упаковке или герметичном контейнере, который лучше защищает от проникновения бактерий», — рассказала Волокитина в беседе с Life.ru.

