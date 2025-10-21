Достижения.рф

Диетолог назвала три ключевых условия для здорового пищеварения

Диетолог Соломатина: во время еды нельзя раздражать блуждающий нерв
Фото: iStock/macniak

Здоровое пищеварение начинается не на кухне, а в голове. Чтобы блуждающий нерв, управляющий работой желудка и кишечника, функционировал корректно, во время еды необходимо соблюдать несколько важных правил.



Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» назвала три главных условия, которые нужно соблюдать за столом, чтобы активировать парасимпатическую нервную систему и обеспечить полноценное усвоение питательных веществ.

  • Выключите гаджеты и сведите разговоры к минимуму.
Сосредоточенность на процессе еды — ключевой фактор. Мозг должен получить точную информацию о том, что вы едите, чтобы выделить нужное количество ферментов и желчи.
  • Создайте доброжелательную атмосферу.
За столом не должно быть места ссорам, выяснению отношений и обсуждению плохих новостей. Стресс заставляет организм «замирать» или «бежать», полностью отключая пищеварение.

  • Сосредоточьтесь на вкусе и будьте благодарны.
Вкусовые рецепторы посылают блуждающему нерву сигналы о составе пищи. А практика благодарности запускает парасимпатическую нервную систему, отвечающую за отдых и усвоение питательных веществ.

«От вкуса еды идёт информация через блуждающий нерв о том, что она содержит. Следуя этим простым рекомендациям, вы превратите каждый прием пищи из простого утоления голода в сеанс терапии для своей нервной системы и пищеварения», — резюмировала Елена Соломатина.

Анастасия Панченко

