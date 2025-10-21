Диетолог назвала три ключевых условия для здорового пищеварения

21 октября 2025, 18:01

Диетолог Соломатина: во время еды нельзя раздражать блуждающий нерв

Фото: iStock/macniak

Здоровое пищеварение начинается не на кухне, а в голове. Чтобы блуждающий нерв, управляющий работой желудка и кишечника, функционировал корректно, во время еды необходимо соблюдать несколько важных правил.





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» назвала три главных условия, которые нужно соблюдать за столом, чтобы активировать парасимпатическую нервную систему и обеспечить полноценное усвоение питательных веществ.





Выключите гаджеты и сведите разговоры к минимуму.

Создайте доброжелательную атмосферу.

Сосредоточьтесь на вкусе и будьте благодарны.

«От вкуса еды идёт информация через блуждающий нерв о том, что она содержит. Следуя этим простым рекомендациям, вы превратите каждый прием пищи из простого утоления голода в сеанс терапии для своей нервной системы и пищеварения», — резюмировала Елена Соломатина.