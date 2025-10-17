Диетолог объяснила, с какого возраста детям можно чай
Диетолог Королева: чай детям можно давать, исходя из особенностей их организма
Трагический инцидент с годовалым ребенком заставил многих родителей задуматься: а можно ли давать чай маленьким детям? В Екатеринбурге малыш скончался после нескольких глотков чая.
Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что с маленькими детьми нужно быть предельно внимательным и следить, что находится рядом с этими тянущими всё в рот ручками.
Говоря о чае, эксперт сказала, что ключевую роль играет не сам факт употребления, а его свойства и готовность организма ребенка.
«Одно дело чай, а другое дело — концентрации тех или иных напитков. Безусловно, надо учитывать возраст и особенности работы всех систем организма. Чай не исключается, существуют разные виды, но вопрос в степени пользы», — пояснила Королева.
Кроме того, собеседница обратила внимание на качество продукта.
«Многое зависит от того, откуда чайный лист, кто его готовил, на каких почвах он рос, не было ли там солей тяжёлых металлов или каких-то сильнодействующих компонентов», — предупредила она.
Таким образом, по словам Королевой, однозначного запрета на чай для детей нет, но его введение в рацион требует крайней осторожности, внимания к концентрации, качеству напитка и обязательной консультации с педиатром.