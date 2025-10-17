Диетолог объяснила, с какого возраста детям можно чай

17 октября 2025, 16:52

Диетолог Королева: чай детям можно давать, исходя из особенностей их организма

Фото: iStock/dolgachov

Трагический инцидент с годовалым ребенком заставил многих родителей задуматься: а можно ли давать чай маленьким детям? В Екатеринбурге малыш скончался после нескольких глотков чая.





Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что с маленькими детьми нужно быть предельно внимательным и следить, что находится рядом с этими тянущими всё в рот ручками.



Говоря о чае, эксперт сказала, что ключевую роль играет не сам факт употребления, а его свойства и готовность организма ребенка.





«Одно дело чай, а другое дело — концентрации тех или иных напитков. Безусловно, надо учитывать возраст и особенности работы всех систем организма. Чай не исключается, существуют разные виды, но вопрос в степени пользы», — пояснила Королева.

«Многое зависит от того, откуда чайный лист, кто его готовил, на каких почвах он рос, не было ли там солей тяжёлых металлов или каких-то сильнодействующих компонентов», — предупредила она.