Достижения.рф

Терапевт Островская посоветовала отказаться от «отсыпаний на выходных»

Терапевт Островская: долгий сон в выходные дни разрушает организм
Фото: dragana991

Попытка отоспаться в выходные за всю неделю может принести больше вреда, чем пользы. Об этом в беседе с изданием Readovka рассказала терапевт Ксения Островская.



По ее словам, резкая смена режима сна и бодрствования создаёт для организма серьезный стресс, аналогичный смене часовых поясов. Такие скачки могут привести к нарушению выработке мелатонина и снижению концентрации внимания. Кроме того, у людей начинают сбиваться биоритмы.

Островская заявила, что для здорового сна без ущерба для организма необходимо каждый день спать от семи до девяти часов. В экстренных случаях можно уделить отдыху по 20-30 минут в дневное время. В осенний период эксперт советует ложиться спать раньше и больше времени проводить на улице.

Равномерное распределение отдыха в течение недели гораздо полезнее, чем резкие перепады режима. Такой подход поможет сохранить бодрость и работоспособность без стресса для организма, резюмировала Островская.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0