Терапевт Островская посоветовала отказаться от «отсыпаний на выходных»

18 октября 2025, 23:32

Терапевт Островская: долгий сон в выходные дни разрушает организм

Фото: dragana991

Попытка отоспаться в выходные за всю неделю может принести больше вреда, чем пользы. Об этом в беседе с изданием Readovka рассказала терапевт Ксения Островская.