Терапевт Островская посоветовала отказаться от «отсыпаний на выходных»
Попытка отоспаться в выходные за всю неделю может принести больше вреда, чем пользы. Об этом в беседе с изданием Readovka рассказала терапевт Ксения Островская.
По ее словам, резкая смена режима сна и бодрствования создаёт для организма серьезный стресс, аналогичный смене часовых поясов. Такие скачки могут привести к нарушению выработке мелатонина и снижению концентрации внимания. Кроме того, у людей начинают сбиваться биоритмы.
Островская заявила, что для здорового сна без ущерба для организма необходимо каждый день спать от семи до девяти часов. В экстренных случаях можно уделить отдыху по 20-30 минут в дневное время. В осенний период эксперт советует ложиться спать раньше и больше времени проводить на улице.
Равномерное распределение отдыха в течение недели гораздо полезнее, чем резкие перепады режима. Такой подход поможет сохранить бодрость и работоспособность без стресса для организма, резюмировала Островская.
Читайте также: