Диетолог Стародубова развеяла миф о пользе холодца для кожи и суставов

20 октября 2025, 13:38

Фото: iStock/minadezhda

Употребление холодца не способствует выработке коллагена в организме, а его избыток в рационе может привести к ожирению и хроническим заболеваниям. Об этом рассказала главный внештатный диетолог столицы Антонина Стародубова.





По её словам, пищевой коллаген, содержащийся в холодце, при переваривании полностью расщепляется до аминокислот и не влияет напрямую на синтез собственного коллагена.





«Мнение о том, что холодец укрепляет связки и улучшает кожу — миф. Всё поступающее с пищей расщепляется, и нет связи между потреблением холодца и выработкой коллагена в организме», — подчеркнула специалист в беседе с Агентством городских новостей «Москва».