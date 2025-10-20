Диетолог Стародубова развеяла миф о пользе холодца для кожи и суставов
Употребление холодца не способствует выработке коллагена в организме, а его избыток в рационе может привести к ожирению и хроническим заболеваниям. Об этом рассказала главный внештатный диетолог столицы Антонина Стародубова.
По её словам, пищевой коллаген, содержащийся в холодце, при переваривании полностью расщепляется до аминокислот и не влияет напрямую на синтез собственного коллагена.
«Мнение о том, что холодец укрепляет связки и улучшает кожу — миф. Всё поступающее с пищей расщепляется, и нет связи между потреблением холодца и выработкой коллагена в организме», — подчеркнула специалист в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
Она добавила, что блюдо содержит много жиров и соли, поэтому частое его употребление повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Стародубова рекомендовала ограничиваться порцией в 100–150 граммов и отметила, что более полезной альтернативой может стать заливное из диетического мяса, рыбы и овощей.