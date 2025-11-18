Диетолог раскрыла, кому противопоказана свекла

18 ноября 2025, 16:45

Диетолог Павлюк: свёкла может поднять сахар в организме

Фото: iStock/Nikolay_Donetsk

Даже у самого полезного продукта есть свои ограничения. Несмотря на все свои преимущества, свёкла подходит не всем.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» объяснила, в каких случаях от этого овоща стоит отказаться или употреблять его с большой осторожностью.





«Во-первых, это индивидуальные аллергические реакции и непереносимость. Такое бывает крайне редко, но стоит об этом сказать», — сказала она.

«После употребления свеклы у многих наблюдается вздутие живота, потому что она богата пищевыми волокнами. У некоторых остро реаигирует микрофлора, и получаются бродильные процессы», — предупредила Павлюк.