Диетолог назвала хурму продуктом для продления молодости

17 ноября 2025, 12:58

Фото: iStock/bhofack2

Хурма помогает продлить молодость и поддержать организм в сезон вирусов, рассказала диетолог Людмила Денисенко. По её словам, осенью этот фрукт особенно полезен из-за нехватки солнца и снижения энергии.