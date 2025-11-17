Диетолог назвала хурму продуктом для продления молодости
Хурма помогает продлить молодость и поддержать организм в сезон вирусов, рассказала диетолог Людмила Денисенко. По её словам, осенью этот фрукт особенно полезен из-за нехватки солнца и снижения энергии.
В беседе с kp.ru эксперт отметила, что в хурме содержится больше бета-каротина, чем в тыкве, а также высокие концентрации магния и калия, необходимых для работы сердца и нервной системы.
Фрукт укрепляет сосуды, улучшает состояние кожи и помогает справляться со стрессом благодаря витаминам С и Р. По словам специалиста, всего пара плодов в день поддержит активность, иммунитет и хорошее настроение в пасмурный сезон.
