Диетолог назвала хурму продуктом для продления молодости

Фото: iStock/bhofack2

Хурма помогает продлить молодость и поддержать организм в сезон вирусов, рассказала диетолог Людмила Денисенко. По её словам, осенью этот фрукт особенно полезен из-за нехватки солнца и снижения энергии.



В беседе с kp.ru эксперт отметила, что в хурме содержится больше бета-каротина, чем в тыкве, а также высокие концентрации магния и калия, необходимых для работы сердца и нервной системы.

Фрукт укрепляет сосуды, улучшает состояние кожи и помогает справляться со стрессом благодаря витаминам С и Р. По словам специалиста, всего пара плодов в день поддержит активность, иммунитет и хорошее настроение в пасмурный сезон.

Иван Мусатов

