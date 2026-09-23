Диетолог объяснил, как готовить и хранить тыкву, чтобы сохранить максимум пользы

23 сентября 2026, 12:47

Диетолог Пристанский: из тыквы можно делать и десерты, и супы

Фото: Istock/Teleginatania

Запекать, тушить, добавлять в супы и десерты или замораживать? Как лучше использовать главный продукт осени?





Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что тыква — продукт универсальный, но у него есть свои кулинарные особенности.





«Тыква впитывает в себя очень продуктивно ароматы, поэтому её часто используют и как продукт для изготовления десертов, и как продукт для первых-вторых блюд. То есть можно смешивать и с чем-то сильно ароматным (например, с чесноком)», — сказал он.

«В целом мороженый продукт не настолько сильно теряет в своём объёме макро- и микронутриентов, как часто об этом говорят. Потеря средняя — в районе 15%, особенно по быстроразрушимым витаминам», — объяснил Пристанский.

«Он является тем самым нутриентом, который помогает адекватно вырабатывать витамин A», — резюмировал диетолог.