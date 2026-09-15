Диетолог назвала продукты, которые стоит есть после вакцинации

15 сентября 2026, 17:05

Диетолог Дианова: Белок, цинк и витамин D полезны после вакцинации

Фото: iStock/piotr_malczyk

После вакцинации в рацион необходимо добавлять белок, цинк и витамин D. Такой совет дала исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.





В разговоре с Life.ru эксперт уточнила, что животный белок можно получать из нежирного мяса птицы, говядины, жирной рыбы, яиц и кисломолочных продуктов. Их лучше всего сочетать с растительными источниками белка — чечевицей, нутом, машем, фасолью, киноа, гречкой и семенами конопли.





«Клетчатка служит пищей для полезной микрофлоры кишечника, где сосредоточено до семидесяти процентов всех иммунных клеток нашего тела. Здоровье микробиома напрямую определяет силу иммунного ответа: полезные бактерии стимулируют выработку защитных иммуноглобулинов», — пояснила Дианова.

«Сбалансированные белки важны в рационе, потому что вся иммунная система строится на белках. Имеется в виду, что антитела и гормоны — это всё белковые молекулы. Поэтому в рационе должны быть сбалансированы сложные углеводы, клетчатка и белок», — добвила врач.