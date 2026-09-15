Диетолог назвала продукты, которые стоит есть после вакцинации
Диетолог Дианова: Белок, цинк и витамин D полезны после вакцинации
После вакцинации в рацион необходимо добавлять белок, цинк и витамин D. Такой совет дала исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
В разговоре с Life.ru эксперт уточнила, что животный белок можно получать из нежирного мяса птицы, говядины, жирной рыбы, яиц и кисломолочных продуктов. Их лучше всего сочетать с растительными источниками белка — чечевицей, нутом, машем, фасолью, киноа, гречкой и семенами конопли.
«Клетчатка служит пищей для полезной микрофлоры кишечника, где сосредоточено до семидесяти процентов всех иммунных клеток нашего тела. Здоровье микробиома напрямую определяет силу иммунного ответа: полезные бактерии стимулируют выработку защитных иммуноглобулинов», — пояснила Дианова.
Кроме того, после вакцинации стоит употреблять продукты, богатые цинком, например устрицы, тыквенные семечки, говяжья печень, красное мясо и твёрдые сыры. Важным компонентом является и витамин D, основным источником которого является жирная северная рыба, яичный желток, печень трески и грибы.
При этом врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала в беседе с RT в осенний период высыпаться, заниматься спортом и правильно питаться, чтобы повысить иммунитет. Рацион, по её словам, должен быть сбалансированным.
«Сбалансированные белки важны в рационе, потому что вся иммунная система строится на белках. Имеется в виду, что антитела и гормоны — это всё белковые молекулы. Поэтому в рационе должны быть сбалансированы сложные углеводы, клетчатка и белок», — добвила врач.
Она также посоветовала сделать вакцину от гриппа, чтобы обезопасить себя от тяжёлого течения болезни в случае заражения.