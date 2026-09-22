«Яд и лекарство»: Диетолог назвал полезные и опасные свойства тыквы
Диетолог Пристанский: в 30 граммах семечек тыквы содержится 150—200 мг магния
Тыква — один из самых узнаваемых символов осени и одновременно продукт, о пользе и вреде которого спорят до сих пор. За яркой мякотью и хрустящими семечками скрывается сложный состав: одни вещества делают её ценным источником микроэлементов, другие требуют осторожности.
Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что тыква полезна, однако увлекаться ей не стоит.
«Ориентировочно в 30 граммах семечек примерно 150—200 мг магния. То есть, соответственно, нам нужно потреблять до 100 граммов самих семечек. Всё должно быть непосредственно в балансе», — пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что речь идёт прежде всего о семечках, а не о мякоти. При этом, по словам специалиста, у тыквы есть и обратная сторона — высокое содержание клетчатки.
«Тыква в своей мякоти содержит достаточно высокое количество клетчатки. И с ней тоже перебирать большого смысла нет. Как мы всегда с вами говорим, всё есть яд и всё есть лекарство, поэтому на это тоже нужно обращать внимание. Получить серьёзный вред от тыквы сложно, но проблемы с желудочно-кишечным трактом вполне возможны», — сказал Пристанский.
Он также напомнил о калорийности семечек: в 30 граммах содержится дневная доза магния и фосфора, а 250 граммами можно полностью закрыть свою дневную потребность.