Диетолог объяснил, как распознать сигналы организма через еду осенью
Диетолог Пристанский: если хочется рыбы, значит, не хватает йода
Почему иногда среди осени невыносимо хочется селёдки или возникает тяга к определённым ягодам? Оказывается, это наш организм посылает нам четкие сигналы о нехватке жизненно важных веществ.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» отметил, что в холодное время зачастую хочется рыбы.
«Если ваш организм провоцирует на то, чтобы вы скушали какую-нибудь рыбку, то это первый признак недостатка йода в организме и жирных кислот», — сказал он.
Диетолог отметил, что даже доступная селёдка может быть полезной, однако лучше делать выбор в пользу слабосолёного варианта, чтобы не превысить норму соли.
Также Роман Пристанский заявил, что нужно правильно употреблять фрукты и ягоды осенью.
«С любыми фруктами и ягодами лучше не борщить. Очень сладкие варианты не нужно употреблять на ночь. Нормы приема — порядка 100–150 грамм за один раз для взрослого человека. Но вечером категорически нельзя есть виноград, бананы и клубнику. А вот малину, богатую клетчаткой, в разумных количествах можно себе позволить», — объяснил эксперт.
Он добавил, что для легкого сна необходимо за 4 часа убрать углеводы, а мясо и рыбу можно оставить.