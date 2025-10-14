Диетолог объяснил, как распознать сигналы организма через еду осенью

14 октября 2025, 18:19

Диетолог Пристанский: если хочется рыбы, значит, не хватает йода

Фото: Istock/peredniankina

Почему иногда среди осени невыносимо хочется селёдки или возникает тяга к определённым ягодам? Оказывается, это наш организм посылает нам четкие сигналы о нехватке жизненно важных веществ.





Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» отметил, что в холодное время зачастую хочется рыбы.





«Если ваш организм провоцирует на то, чтобы вы скушали какую-нибудь рыбку, то это первый признак недостатка йода в организме и жирных кислот», — сказал он.

«С любыми фруктами и ягодами лучше не борщить. Очень сладкие варианты не нужно употреблять на ночь. Нормы приема — порядка 100–150 грамм за один раз для взрослого человека. Но вечером категорически нельзя есть виноград, бананы и клубнику. А вот малину, богатую клетчаткой, в разумных количествах можно себе позволить», — объяснил эксперт.