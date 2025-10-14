«Не только витамин С»: Россиянам рассказали, что на самом деле укрепляет иммунитет осенью

14 октября 2025, 16:12

Диетолог Пристанский: замороженные ягоды и фрукты укрепят иммунитет осенью

Фото: Istock/TShum

Осень — время, когда многие начинают активно скупать в аптеках витамин C, веря в его чудодейственную силу против простуд. Но что, если главный секрет крепкого здоровья осенью кроется не в таблетках, а в нашем повседневном рационе?





Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» отметил, что витамин С не является панацеей.





«Человек, который доказал всему миру, что витамин С является очень классным антиоксидантом, помогает поднимать иммунитет, получил Нобелевскую премию. Через 5 лет он доказал, что витамин С не работает как иммуномодулятор и, соответственно, еще раз получил Нобелевскую премию», — рассказал диетолог.

«У нас всегда должны присутствовать на столе какие-либо фрукты или ягоды. Чем разнообразнее стол, тем лучше. Таким образом вы получаете большее количество макро- и микронутриентов, что помогает организму легче справляться с любой вирусной нагрузкой», — объяснил Пристанский.

«Абсолютно спокойно мы можем пополнять наш рацион замороженными фруктами. Это продукты шоковой заморозки, которые сохраняют практически все полезные вещества. Для фруктов это оптимально», — сказал он.

