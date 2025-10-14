Россиянам рассказали о пользе клюквы

14 октября 2025, 17:48

Врач Лялина: клюква положительно влияет на пищеварительные процессы

Фото: iStock/gitusik

Клюкву можно использовать для лечения инфекций мочевыводящих путей, однако она имеет определенные противопоказания. Об этом предупредила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.





По словам эксперта, ягода содержит витамины C, E, K, минералы, органические кислоты и особые антиоксиданты — проантоцианидинами, и является низкокалорийным продуктом. Клюква является средством для профилактики и лечения инфекций мочевыводящих путей.





«Антиоксидантные свойства ягоды помогают снижать окислительный стресс, защищают клетки и сосуды, улучшают липидный профиль и уменьшают воспаление. Клетчатка клюквы благотворно влияет на моторику кишечника, а органические кислоты стимулируют аппетит и пищеварительные процессы», — отметила Лялина в беседе с «Известиями».

