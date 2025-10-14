Россиянам рассказали о пользе клюквы
Врач Лялина: клюква положительно влияет на пищеварительные процессы
Клюкву можно использовать для лечения инфекций мочевыводящих путей, однако она имеет определенные противопоказания. Об этом предупредила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
По словам эксперта, ягода содержит витамины C, E, K, минералы, органические кислоты и особые антиоксиданты — проантоцианидинами, и является низкокалорийным продуктом. Клюква является средством для профилактики и лечения инфекций мочевыводящих путей.
«Антиоксидантные свойства ягоды помогают снижать окислительный стресс, защищают клетки и сосуды, улучшают липидный профиль и уменьшают воспаление. Клетчатка клюквы благотворно влияет на моторику кишечника, а органические кислоты стимулируют аппетит и пищеварительные процессы», — отметила Лялина в беседе с «Известиями».
Однако она предупредила, что потребление клюквы стоит ограничить при склонности к образованию камней в почках. Кроме того, эта ягода может вызвать изжогу и расстройство желудка. В день стоит есть не более 50–100 г свежих ягод.
Сладкие морсы, соки и джемы из клюквы теряют свою пользу из-за высокого содержания сахара, заключила Лялина.
Тем временем старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин рассказал «Газете.Ru», что мёд чуть полезнее сахара из-за содержания частичек пыльцы растений в составе.
«Мёд полезен тем, что содержит пыльцу разных растений, собранную пчелами. Поэтому он может быть полезнее сахара для организма. В мёде определенно есть полезные вещества из растений. Другой вопрос, что этого вещества не так много, как, например, в лекарственных таблетках, порошках, микстурах», — пояснил врач.
Он уточнил, что мёд по факту является тем же сахаром, поэтому не стоит им увлекаться, чтобы не поднимать гликемический индекс.
Кондрахин добавил, что мёд не лечит серьёзные заболевания, однако может быть средством профилактики.