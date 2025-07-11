Диетолог объяснил разницу между молочным и темным шоколадом
Диетолог Пристанский: темный шоколад в моменте не насыщает
Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Этот вкусный праздник был придуман и проведен впервые французами в 1995 году.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что любой шоколад — это отличный способ получить приятные эндорфины и дофамины, но ключевой вопрос в действительном соотношении какао-бобов.
«Здесь важна цель, которую мы преследуем. Если нравится вкус шоколада, то любой вариант подойдет — молочный, темный, горький. Здесь важно количество потребляемого, потому что это не только углеводы, но и большое количество жиров. Продукт достаточно калорийный, и следует грамотно вписывать его в свой рацион», — пояснил он.
По его словам, молочный шоколад кажется вкуснее, потому что там больше жира и сладости, и для тела это уловка.
«На нервную систему шоколад положительно влияет, особенно утром. Здесь важна дозировка: 30−35 граммов шоколада с утра — это неплохое дополнение к завтраку», — сообщил диетолог.
Темный шоколад, как объяснил Пристанский, обладает более выраженной активностью, которая в моменте не чувствуется, но потом становится ясной.