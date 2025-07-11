Врач рассказала, кому не стоит есть кашу на завтрак

11 июля 2025, 15:43

Врач Чуракина: при диабете II типа не стоит есть манную кашу

Фото: iStock/Arx0nt

Некоторым россиянам стоит быть осторожными при выборе каш. Об этом предупредила врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина.





Каши являются источником сложных углеводов, растительного белка, клетчатки, витаминов группы B и минералов, пояснила специалист.





«Эти вещества оказывают различные положительные эффекты. Так, медленно усвояемые углеводы стабилизируют уровень сахара в крови и обеспечивают длительное чувство насыщения — в течение 3–4 часов», — рассказала Чуракина «Газете.Ru».

«Чтобы стимулировать желание завтракать, лучше оставлять 3–4 часа между последним приемом пищи и сном. А по утрам рекомендуется выпивать 200–300 миллилитров теплой воды — это стимулирует перистальтику кишечника», — пояснила Русакова.