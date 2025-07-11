Врач рассказала, кому не стоит есть кашу на завтрак
Врач Чуракина: при диабете II типа не стоит есть манную кашу
Некоторым россиянам стоит быть осторожными при выборе каш. Об этом предупредила врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина.
Каши являются источником сложных углеводов, растительного белка, клетчатки, витаминов группы B и минералов, пояснила специалист.
«Эти вещества оказывают различные положительные эффекты. Так, медленно усвояемые углеводы стабилизируют уровень сахара в крови и обеспечивают длительное чувство насыщения — в течение 3–4 часов», — рассказала Чуракина «Газете.Ru».
При этом она подчеркнула, что речь идет именно о цельнозерновых крупах.
Однако эксперт предупредила, что людям с сахарным диабетом II типа лучше выбирать каши с низким гликемическим индексом, например, овсяную, гречневую, перловую. А вот манную и рисовую кашу лучше из своего рациона исключить, уточнила Чуракина.
При этом врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с «Москвой 24» отметила, что завтрак очень полезен для здоровья.
«Чтобы стимулировать желание завтракать, лучше оставлять 3–4 часа между последним приемом пищи и сном. А по утрам рекомендуется выпивать 200–300 миллилитров теплой воды — это стимулирует перистальтику кишечника», — пояснила Русакова.
В идеале завтракать нужно продуктами с содержанием белка (яйца, творог, тофу и куриная грудка), а также полезных жиров (авокадо, лосось, семена чиа). Кроме того, на завтрак хорошо есть гречку, цельнозерновой хлеб, овсянку, отруби и шпинат.
Пить утром лучше всего воду с лимоном, зеленый чай, кофе или свежевыжатый сок, заключила диетолог.