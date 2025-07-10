Врач раскрыла, кому противопоказаны сырые овощи

10 июля 2025, 12:33

Врач Мойсенко: сырые овощи противопоказаны людям с хроническим гастритом

Фото: istockphoto/whitelook

Лето — сезон овощей и фруктов. Многие люди предпочитают тяжелые приемы пищи заменить легкими и свежими салатами.





Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» рассказала, кому не стоит употреблять в больших количествах сырые овощи.





«Большое количество овощей и зелени входит в программу ощелачивания организма, оздоровления, но только есть категория людей в состоянии обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, субклинического хронического панкреатита, хронического гастрита, или с синдромом избыточного бактериального роста — им противопоказаны сырые овощи в виде салатов. Лучше готовить и термически обрабатывать овощи вместе с крупой или морепродуктами», — сказала эксперт.

«Людям с хроническими заболеваниями нужно обязательно получить рекомендацию врача и договориться о конкретных продуктах, которые им подходят. Лабораторные возможности сейчас настолько широкие, что можно точечно определить, какие продукты перевариваются идеально и до конечных элементов, а какие не перевариваются и меняют нашу флору на патогенную, приводя к засорению», — объяснила Мойсенко.