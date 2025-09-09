Диетолог объяснила, может ли тыква в рационе принести вред

09 сентября 2025, 11:49

Диетолог Королева: тыква помогает подготовить организм к зиме

Фото: iStock/Foxys_forest_manufacture

Тыква — сезонный осенний продукт, который, по мнению специалистов, обладает множеством полезных веществ. Включение в рацион этого овоща гарантирует запас энергии на зимний период.





Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что крайне редко бывает индивидуальная непереносимость тыквы, однако только ей питаться нельзя, потому что рацион должен быть разнообразный.





«Тыкву можно добавлять в разных вариациях, она является дополнение, которое поможет подготовить организм к зиме», — сказала она.

«Еще там есть сахар, поэтому десерты из тыквы являются хорошей альтернативой сладкому. Человек, получая эти молекулы, лакомит рецепторы и удовлетворяет организм в целом. Жирорастворимые витамины кумулируют в печени, потом во время холодов поддерживают работоспособность, силу, энергию и иммунитет», — объяснила Королева.