Гинеколог предупредила о пагубном влиянии осени на женский организм

09 сентября 2025, 09:12

Гинеколог Личак: Осенняя погода может вызвать депрессию и гормональный сбой

Фото: iStock/FTiare

С приходом осени у многих женщин возникают депрессивные состояния и снижаются защитные силы иммунитета. Об этом рассказала врач-акушер-гинеколог НКЦ №3 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Наталья Личак.





По её словам, в осенний период у представительниц прекрасного пола часто возникают обострение хронических воспалительных заболеваний, в том числе гинекологических, а недостаток витаминов отражается на иммунитете и общем состоянии здоровья.





«Важно подготовить иммунитет к встрече с вирусами, поэтому рекомендуется укреплять его, добавляя в рацион витамин D, витамины группы B, витамин C, а также витамины A и E», — отметила Личак в беседе с Life.ru.