Гинеколог предупредила о пагубном влиянии осени на женский организм
Гинеколог Личак: Осенняя погода может вызвать депрессию и гормональный сбой
С приходом осени у многих женщин возникают депрессивные состояния и снижаются защитные силы иммунитета. Об этом рассказала врач-акушер-гинеколог НКЦ №3 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Наталья Личак.
По её словам, в осенний период у представительниц прекрасного пола часто возникают обострение хронических воспалительных заболеваний, в том числе гинекологических, а недостаток витаминов отражается на иммунитете и общем состоянии здоровья.
«Важно подготовить иммунитет к встрече с вирусами, поэтому рекомендуется укреплять его, добавляя в рацион витамин D, витамины группы B, витамин C, а также витамины A и E», — отметила Личак в беседе с Life.ru.
Кроме того, осенью часто возникают депрессивные состояния и хандра, которые могут привести к гормональному сбою со стороны щитовидной железы и репродуктивной системы. В этом случае может пострадать регулярность менструального цикла.
Личак подчеркнула, что особенно внимательно относиться к своему здоровью должны беременные женщины. Важно поддерживать организм витаминами, вести здоровый образ жизни, употреблять больше овощей и фруктов, соблюдать питьевой режим и избегать мест большого скопления людей.